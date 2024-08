A bevételekről is beszélt, elmondta, hogy jól alakulnak, túlszárnyalták a tavalyi bérletes nézőszámot, a bevételi előirányzat közel hatvan százaléka már teljesült. Topolányszy Tamás, a GG Tánc Eger vezetője is szólt néhány szót, s bemutatta a társulat két új tagját, Szénási Dollit és Agárdi Márkot. Végül Blaskó Balázs boldog új évet kívánva hivatalosan is megnyitotta az új évadot.