Kökény Ferenc, a Hatvany Lajos Múzeum vezetője szerint Hatvan számára is nagy jelentősége van az ásatásnak és biztosan örömmel fogják fogadni a hírt a városban élők. Arról is szót ejtett, hogy 2013-ban elvették területi múzeumi rangjukat több másik intézménnyel együtt, de tavaly visszakapták, így kisebb ásatásokat végeznek, de a jelentőseket közösen bonyolítják a nagy intézményekkel együtt. Múzeumi kollégáikat és a múzeumi infrastruktúrát is fel tudják ajánlani a munkálatokhoz, legelső ásatásuk, amelyben részt vesznek, a hazai és a nemzetközi tudományos világ figyelmét Magyarországra, a Nemzeti Múzeumra, Egerre és Hatvanra fogja irányítani. Úgy gondolja, az Alföldön is nagyon sok érdekes lelet van, és kis múzeum révén mindent meg fognak tenni azért, hogy időről időre új eredményeket produkáljanak.