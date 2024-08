Megkezdődtek az előkészületi munkálatai a Heves Vármegyei Értéknapnak, melynek idei évben településünk ad majd otthont a Szűcsi Szüreti Falunap és Értéktár Fesztivál keretein belül, mely szeptember 14-én lesz.

- A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaival zajló egyeztetés eredményeképpen több vármegyei település is lehetőséget kap bemutatkozásra szüreti rendezvényünkön, valamint ekkor kerül sor a megyei szinten kiemelkedő értékteremtő és értékmentő munkát végző települések elismerő okleveleinek átadására is. Ezt az elismerést tavaly településünk is elnyerte - Parád és Noszvaj települések mellett-, ezúttal házigazdái lehetünk az eseménynek - írták.