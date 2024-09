Az öregdiákok ajándékkal kedveskedtek a mai napig szeretett tanítójuknak, s az asztalon elhelyezett mécses meggyújtása után egy perces felállással azokra a társaikra is emlékeztek, akik már nem lehetnek közöttük. A találkozón minden megjelent a névsorban elmondta, hogy az elmúlt öt évben mi változott életében, az hogyan telt el.

Voltak akik családi örömökről tudtak beszámolni, sajnos olyan is akadt aki ennek ellenkezőjét tudta elmondani. A közös fotózkodás után Mezőtárkányba vették az irányt, ahol az ízlésesen előkészített Mátravíz horgásztó különterme várta őket. Ez a hely már másodszor adott otthont az egykori osztálynak, hiszen a ötvenéves találkozót is itt zárták.

A vacsora elfogyasztása után hosszú, érdekes, emlékeket felidéző beszélgetésbe kezdtek a megjelentek. Ezt már Pásztor István Mezőtárkány jelenlegi alpolgármesterétől tudtuk meg, aki füzesabonyi származású és ezzel az osztállyal járt iskolába nyolc évig:

– A mi osztályunkban harmincöten voltunk. Ezért nem voltak könnyű helyzetben a tanítók, tanárok, de mégis megbirkóztak a feladattal és olyan végzős diákokat engedtek útnak, akik az életben tisztességgel megállták a helyüket – fogalmazott.

Elmondása szerint most húsz fő jelezte, hogy jön a találkozóra, a végén tizennyolcan jöttek, mert két társunk betegség és családi esemény miatt nem tudott megjelenni. Az élet az idők során az ország több szegletébe sodorta őket, de Tatabányáról, Budapestről és távoli településekről is vették a fáradságot, hogy együtt lehessenek. Sajnos tíz volt társuk már elhalálozott.

– Nekem különösen furcsa ebbe az iskolába belépni, hisz édesapám hosszú évekig volt ennek az intézménynek az igazgatója, így nem csak a nyolc év jut az ember eszébe, egyéb emlékek is előbukkannak az emberben. Öröm volt együtt lenni a volt társakkal és büszkén mondhatom, hogy mi nem voltunk féltékenyek egymásra, egymás sikereire. Őszintén tudtunk, tudunk örülni a ritka találkozásoknak is, érdeklődünk egymásról – idézte fel a találkozóról szóló emlékeit Pásztor István, aki hozzátette: szoktam mondani, ha ritkán is de találkozzunk, mert ez azt jelenti, hogy vagyunk.