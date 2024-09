A Liquid Sound művészeti formáció produkciója szeptember 27-én Budapesten, 29-én Egerben látható: az utcazenei előadáson a Dél-Koreából érkező művészek a tradicionális hangszereket és jelmezeket új formában mutatják be, írja az MTI.

A Koreai Kulturális Központ az idén ősszel is különleges előadásokkal készül a magyar közönségnek. A LONG: I. Yeonhee-projekt című előadás a Liquid Sound, a Nemzeti Táncszínház és az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál, melyről korábban mi is beszámoltunk, együttműködésének köszönhetően két helyszínen is bemutatkozik Magyarországon – emelik ki a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A koreai Liquid Sound formáció előadását láthatják a Dobó téren

Forrás: roadster.hu

Mint írják, a Liquid Sound egy olyan kreatív előadócsoport, amely a hagyományos művészetet alapul véve különböző műfajokat ötvözve és kísérletezve alkot, minden évben újabb és újabb produkciókat létrehozva. A Magyarországon látható LONG: I. Yeonhee-projekt című performansz egyszerre lebontja és újraépíti a "hagyományos előadás" fogalmát, mindezt az elektronikus zenével és modern táncmozdulatokkal kifejezve – olvasható az ismertetőben.