Az Egri borvidék kiváló boraival, ínycsiklandó gasztronómiai kínálattal, vezetett pincetúrákkal, nyitott pincékkel, mustkóstolással, szüreti felvonulással, izgalmas szüreti játékokkal, az Egri Bikavér Parkban ingyenesen látogatható családi- és gyerekprogramokkal, koncertekkel, kézműves vásárral várnak mindenkit Eger legendás bornegyedébe, ismét itt a Szépasszonyvölgyben a Szüret ezen a hétvégén.

Szépasszonyvölgyben a Szüret. Idén is lesz körmenet

A szervezők ennek kapcsán területlezárásokról is beszámoltak. A biztonságos gyalogos közlekedés és zavartalan lebonyolítás érdekében a pincesor előtti sétányt a gépjármű-forgalom elől ideiglenesen lezárják. Egész pontosan szombaton 10-től 20 óra 30-ig, vasárnap pedig 9-től 16 óráig nem lehet a patkóban autózni. Az autóval érkezők a völgy elején található parkolót tudják használni, illetve vannak még egyéb opciók is. Városnéző kisbusz indul szombaton és vasárnap is a Gárdonyi térről, valamint közlekedik a Borbusz is.

Az Egri Bor Busz péntekenként és szombatonként indul, és Hop On Hop Off körjáratként működik, fix megállókkal délelőttől egészen estig (pénteken 16 órától 22-i, szombaton 10 és 22 óra között). A bor busz lehetőséget kínál a borkedvelők számára arra, hogy egyszerűen eljuthassanak egy nap akár több egri-, egerszalóki pincészethez, étteremhez, szállásadóhoz is, és így könnyebben megismerhessék a helyi borkultúrát. A helyszínek változatosak, a belvárostól a Szépasszony-völgyig, Egerszalóktól a történelmi belvárosig akár 20 borászatot több hotelt illetve a legjobb vendéglátóhelyek ejthető útba. A menetrend itt érhető el.

Szépasszonyvölgyben a Szüret

A tavaly is sikeres Szüret egyébként szombaton már délelőtt elkezdődik gólyalábasokkal, játszóparkkal, kézműves műhellyel. A szüreti körmenet 15 órakor kezdődik, majd ezt követi táncház, és koncertek, mások mellett fellép a Kerekes Band is. Vasárnap is érdemes lesz kilátogatni még a völgybe, de vezetett pincetúrán is részt vehetnek az érdeklődők. A vezetett borséta úgy néz majd ki, hogy pincéről-pincére járva ismerhetitek meg az Egri borvidék sokszínűségét és legfinomabb borait, szakvezetéssel, a pincékben borbemutatóval. A Szüret részleteiért ide kattinthattok.

