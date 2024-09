Az idei, szeptember 14. és 22. között zajló 18. országos Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva kezdődött meg szombaton immár a III. Abasári Ars Sacra Fesztivál. Grócz Zsolt, az Abasári Népfőiskola Alapítvány (ANA) kuratóriumának elnöke arról beszélt portálunknak, hogy 8 éven át a Nyitott templomok napja révén volt egynapos program a községben az országos fesztivál idején.

Hagyományosan a Nyitott templomok napja eseményeivel kezdődött az idei Abasári Ars Sacra Fesztivál

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– Ezeket az alkalmakat dr. Komjáti Zoltán Igor helyi lakos tartotta az Ars Sacra Fesztivált évente megnyitó szombatokon az abasári Szent Péter és Pál római katolikus templomban. Harmadik éve kapcsolódik a helyi rendezvényhez az ANA, emelve fesztivál rangra Abasáron is az országos eseményt koncertek, kiállítások, könyvbemutatók, műhelybeszélgetések, közösségi programok szervezésével. Az előző években is európai szintű komolyzenei előadók és neves közéleti emberek fordultak meg a szervezésünkben a rendezvényeinken. Fellépett Abasáron Heim Mercedes, illetve Szabóki Tünde magánénekesek, Tóka Ágoston orgonaművész, a Benyus Testvérek Kamaraegyüttese hatalmas európai koncertrepertoárral, de járt nálunk Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértő is. Idén sem lesz másként, gazdag program várja az érdeklődőket – részletezte Grócz Zsolt.

Az Abasári Ars Sacra Fesztivál idén is a Nyitott templomok napjával kezdődött

A tradicionális, szombati Nyitott templomok napja idén is lehetőséget nyújtott mindenki számára, hogy az abasári templom kincseit és értékeit megtekinthesse akár idegenvezetéssel is, és hogy tetszése szerint egyedül vagy közösen imádkozzon hazánkért, nemzetünkért. Hagyományosan megtekinthető volt Komjáti Jánosné vallási témájú táblaképeinek kiállítása a kateketika teremben, valamint az egyházközség kulturális értékeiből álló tárlat. Imaösvény adott szakrális sétára módot: elsősorban Abasáron, a 19. században alkotott imák elmondása közben történelmi sétát lehetett tenni – s lehet a fesztivál ideje alatt – a templom és a Magyarságkutató Intézet által feltárt 13. századi Boldogságos Szent Szűz tiszteletére szentelt székesegyház és bencés monostor romkertje között.