A történeteket és az érdekes mendemondákat mindenki szereti, az Egri Bikavérhez pedig különösen sok sztori kapcsolódik, kezdve a törökök legyőzésével. A Taste of Eger: Egri Bikavér Sétálókóstolón, október 22-én rengeteg történelmi és városi legendával készül a boros túra vezető, az Egri Bikavéreiket bemutató borászok pedig személyes sztorijaikat hozzák Eger különböző, török által nyomott hagyott helyszíneire.

Az Egri Bikavér Ünnepi napok fókusza 2024-ben a borgasztronómia. Mi vendégek szeretünk ételt enni a borok mellé, a borászok szeretnek főzni, az Egri Bikavér finom és Egerben nemrég nyílt egy hely, ahol ezt a sok élvezetet össze lehet gyúrni egy nagy egésszé. Így született meg az Egri Bikavér Főzőműhely gondolata, avagy egy este ahol Egri Borászok és séfek főznek együtt a közönségnek, miközben a borászok mesélnek a boraikról, melyeket természetesen ki is töltenek a poharakba. A Macok Stúdióban október 25-én a vendégek szurkolhatnak, kérdezhetnek és természetesen kóstolnak a várhatóan frenetikus hangulatú esten.

Az Egri Bikavér Ünnepi Napok gasztronómiai rendezvény sorozat mindent átfogó programeleme, amellyel az éttermekbe járó közönséget is be tudjuk vonni a kóstolgatásba heteken keresztül, az Ízek Viadala Főzőverseny Egri Bikavérre hangolva. A kampány célja az Egri Bikavér és a helyi gasztronómia összekovácsolása,népszerűsítése, közösségi élmény nyújtása, vendégszám növelése az éttermekben, cukrászdákban. Mi is az Ízek Viadala? Egy misszióra invitálják városunk és a közeli éttermek séfjeit, hogy találjanak ki Egri Bikavérek mellé illő fogásokat, felhasználva is akár a bort, mint alkotó eleme. Az Ízek Viadala verseny során a résztvevő éttermek a benevezett fogással vállalják, hogy a kiválasztott Egri Bikavér jegyeivel teljes összhangban lévő ételt neveznek.

A bőség zavarában segít választani az Egri Borvidék weboldalán található összefoglaló, ide kattintva megtalálhatjátok.