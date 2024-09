Az idei évben, szeptember 16-a és 22-e között immár huszonharmadik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ez a kampány Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi eseménye, és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon is.

Látványos bemutatókat csodálhattunk a tavalyi Európai Mobilitási Hét egri programján a Dobó téren (Archív fotó)

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Az idei mottó, "Mindannyiunké a tér," arra ösztönöz bennünket, hogy közösen döntsük el, miként használjuk a közterületeket, és gondoskodjunk arról, hogy mindenki – különösen a gyalogosok és a kerékpárosok – kellemes környezetben, biztonságosan és kényelmesen közlekedhessen. Eger is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és szeptember 20-án, pénteken az autómentes nap alkalmából különleges programokkal várnak mindenkit a Dobó téren 14 és 20 óra 30 között – írják a szervezők.

A programok közt szerepel exatlon pálya, VR túra és mozgásos játék, moonwalker, mely egyedülálló fejlesztés, melyet kettő elektromotor által mozgatott, joystikkal vezérelt eszköz. De lesz BikeSafe regisztráció, kézműves sátor, és elektromos járműbemutató.

Fellép a Fortuna Tánc- és Sportegyesület, a Flexy Team, Street Work Out fegyenc edzés is látható lesz, valamint Erika C Dance bemutató, FP Dance Fitness és közösségi torna Fülep Péterrel, majd Szabó Ádám (Szalag) vetítéssel egybekötött beszélgetését is figyelhetnek.