Szeptember 21-én a Szilágyi Erzsébet Gimnázium aulájában tartotta – egyelőre – utolsó eseményét az Egri Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Ez alkalomból egész este zenélt a Mydros zenekar, trák táncokat és szirtakit is bemutatott a Helidonaki együttes tánckara. Az önkormányzat egy gyermekrajzpályázatot is kiírt, az Athén város névadójáról szóló történetet kellett illusztrálniuk, ennek a pályázatnak is kiosztották a díjait. Az egri görög önkormányzat nevében dr. Miliosz Nikolett köszönt el az est vendégeitől.

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tartott estet az egri görög önkormányzat

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

A helyi önkormányzat tagja portálunknak elmondta, 1998-ban jött létre a közösség, 26 évet zártak le most, de nem köszöntek el végleg, hiszen egyesületi formában továbbra is várnak mindenkit, a rendezvényeknek igyekeznek ezután így forrást, támogatókat szerezni.