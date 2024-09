A 2024/2025–ös évadban 13. alkalommal rendezik meg a Stúdiószínházi Táncfesztivál Egerben, ezúttal szeptember 25-e és 29-e között. A programsorozattal évről évre házhoz szeretnék vinni az északkelet-magyarországi régió táncszerető közönsége számára az első sorban hazai táncpaletta aktuális alkotásait.

Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője és Blaskó Balázs, az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A fesztivál programjáról sajtótájékoztatón számoltak be kedden délelőtt a Gárdonyi Géza Színházban. Blaskó Balázs, színházigazgató emlékeztetett, a teátrum 1986-os újraalapításának 38-dik évadját kezdik, s már tizenharmadjára szervezik meg a fesztivált.

– A GG Tánc Eger minden évben saját produkcióval lép föl, ez idén a Fehérlófia táncmese lesz – részletezte hozzátéve, öröm, hogy ilyen hosszú éveken keresztül életben tartották a fesztivált.

Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője kiemelte, szeretnék a táncot kedvelő közönség igényeit minél szélesebb körben kielégíteni, a táncművészetet egyre inkább ismertté és kedvelté tenni, új nézőket – hangsúlyozottan a gyermekeket és fiatalokat is – becsalogatni a nézőtérre, megismertetni velük a tánc nyelvét, hogy később a táncot értő és kedvelő, színházlátogató felnőttekké váljanak.

– Ebből a programsorozatból nem csupán a közönség profitálhat, saját vendég táncművészeink számára egyaránt szakmai fejlődést jelent – húzta alá.

Trianon – egy magyar táncelégia címen mutatják be a Pécsi Balett ésa PB2 Company művészei

Fotó: Rajnai Richárd / Forrás: G G Tánc Eger Facebook oldal

Mint mondta, szűkös költségvetésből dolgoznak, de az idei év több különlegességet is tartogat. A nyitógálát, szeptember 25-én 17 órától, és az igazi kulturális különlegességet ígérő Liquid Sound: Yeonhee Project I. című produkcióját, szeptember 29-én 19 óra 30-tól, a Dobó téren tekintheti meg a közönség.

Elmondta azt is, hogy a saját darabjuk, a Fehérlófia díszletét a környékbeli gyermekek rajzaiból készítették, sőt ennek a plakátját is. Az előadást 28-án láthatja a közönség. A programot részletesen is ismertette, szeptember 25-én TanzDanz Hermészét, 26-án a Feledi Project Car(wo)men című előadását láthatják, 28-án a Bozsik Yvette Társulat, 29-én a GG Tánc Eger és Duna Táncműhely következik, majd vasárnap jön a Dobó téri záróesemény. A rendezvény fővédnöke dr. Lőrincz György, s a nyitó és zárógála ingyenesen megtekinthető.