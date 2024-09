Kép a festmény alatt

Burinskaité Paulina és Szőke Viola a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói az egykori oltárképről értekeztek, amely a hatvani temetőkápolnából bukkant elő. A szignó 1778-ról árulkodik, s Johan Petrus Schmidt neve szerepelt, egy vászonra festett nagy méretű olajképről van szó. A Mater Dolorosaként számon tartott ábrázolásról kiderült, hogy inkább piéta, mert annak ikonográfiájaként megtalálható a halott Krisztus Mária ölében, körülöttük puttók (jelen esetben hat), illetve Krisztus alatt szenvedéseinek eszközei, itt három darab szög, egy töviskoszorú, illetve három darab dobókocka, de egy ecetes tál szivaccsal, illetve Krisztus keze mellett egy kis növény is.

A kápolnát feltehetően 1768-ban hagyták el, amikor is feltehetően bútorait átszállították a hatvani Fájdalmas Szűz temető kápolnájába. Emiatt az 1778-as dátum zavaró, a kép mégis kötődik a kápolnához. Johan Petrus Schmidt egri aranyozó és festőmester volt, Barkóczi Ferenc őt bízta meg oltárképek festésével, átfestésével is. A restaurátorok elmondták, a képnek készült egy másolata is, egy-két eltéréssel, például nincs rajta az ecetes tál és van rajta egy hetedik puttó. Más a minősége is, a díszkerete viszont az eredeti képé lehetett.