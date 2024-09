Több mint ezerhatszáz évvel ezelőtt a római birodalom megpróbálta még jobban biztosítani Pannónia határait a népvándorlás okozta felfordulás miatt. Ennek jegyében több erődöt is elkezdtek építeni a kvádok és szarmaták földjein a Duna bal partján, egész távol a limestől, hiszen még a Csörsz árok nagygombosi erődítéseinél is próbálkoztak. Hogy meddig jutottak az építkezéssel, aza következő egy évben kiderül, hiszen idén és jövő ősszel három múzeum régészei dolgoznak majd a területen.

Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet régésze elmondta, a Hatvan melletti nagygombosi lelőhely egy igazán különleges és rendkívül fontos régészeti lelőhely, amelyet már majdnem 150 éve ismernek. Ekkor került be ugyanis az a néhány római katonai bélyeges tégla a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, amely felhívta a figyelmet a területre, de csak az 1960-as évek végén sikerült azonosítani pontosan azt a kövekkel, téglatörmelékkel, épület omladékkal borított területet, amelyből ezek a téglák származtak. Igazi nemzetközi szenzáció volt, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Soproni Sándor azonosította, majd két év alatt ennek egy részét fel is tárta, és az eredményeket nemzetközi konferenciákon mutatta be.