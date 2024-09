Évadnyitót tartottak az egri Harlekin Bábszínházban hétfőn délelőtt. Szűcs Réka, a társulat igazgatója kezdésként visszatekintett az elmúlt évre.

– Sokszínű, feladatokkal teli évadon vagyunk túl, s hihetetlen sikerrel. A pozitív nézői visszajelzések és a szakmai elismerések is ezt mutatják – hangsúlyozta.

Az elmúlt évadban 277 harlekines előadást láttak a nézők, 32 tájelőadást, összesen 1591 bérletet értékesítettek, s az össznézőszámuk 16 ezer 261 volt. Hat új bemutatóval készültek, 16-ot pedig felújítottak. Szűcs Réka felidézte, több külföldi és belföldi vendégszereplésük is volt, s több szakmai díjat is kaptak. Nemzetközi fesztiválon a legjobb alakítás és a legjobb interaktív előadás díját is megkapta a Paprika Jancsi. A Deszkavízión A padlás Visszataps-díjat nyert el, a színház Családbarát munkahely minősítést kapott. Emellett Kiváló Munkáért díjazott lett Bathó Tünde, illetve a Harlekin Bábszínház Eger Csillaga is lett.

A Harlekin Bábszínház társulata. Az évadnyitó után összeálltak egy közös fotóra Fotó: Gál Gábor

A Harlekin műsorterve

Természetesen az évadnyitón az idei tervekről, a bemutatókról is volt szó. A társulat vezetője elmondta, a nyár is aktív munkával telt, megújult az előcsarnok, melyet majd szeptember 21-én adnak át.

– A felújítás nem áll itt meg, az irodák folyosói következnek, illetve a műszak mosdója és irodája. Ezen kívül a honlapunk is új arculatot kap. De hogy a műsortervről is essen szó, az együttműködés évének is tekinthetjük a 2024/25-ös évadot. Fogadunk majd több előadást, mi is utazunk majd a sajátjainkkal. 18 bábszínházi előadással készülünk a nézőknek, melyből hat előadás teljesen új lesz, az újdonság pedig felnőtteknek szóló előadás színrevitele lesz – részletezte.

Kezdve a csecsemőszínházi előadásokkal, október ötödikei debütálással érkezik a bábszínházba a Pliccsplaccs. Az előadás úgynevezett műhelymunka lesz, így a szereplők saját maguknak tervezhetik meg az előadást. A magyar népmese nyomán, november 9-én adják elő A kismalac és a farkasok című mesét. Az óvodásoknak szóló történetben az öröm, az ijedelem és a problémamegoldás is megjelenik, a szórakozás mellett a tanulhatnak is a gyermekek. Óvodás és első osztályos korosztály számára, nézői ajánlások alapján érkezik a színpadra 2025. április 12-én Nyúl Péter. Az előadásban több technikát és használnak majd, például árnyjátékot és kesztyűs bábokat, de igyekeznek bevonni a mese írónőjének illusztrációit is. Idén november 23-án debütál a 2. és 6. osztályosoknak szóló Én és a cseresznyefa című darab. Ez egy ősbemutató lesz, hiszen színházi keretek közt eddig még nem dolgozták fel ezt a művet.