A kinetikus szobrászat az 1970-es években progresszív képzőművészeti irányzatnak számított, ráadásul a tudomány és a technika diadalát üzente. A korszak kultúrpolitikusainak tehát kifogása sem lehetett ellene. Csakhogy a kultúrpolitika és a közízlés nem egy fán terem. Ennek lett áldozata Dargay fénytornya.

Eger fényorgonája

Forrás: Dr. Szuromi Rita/Heves Megyei Hírlap



A mozgás és a művészet filozofikus kapcsolata az ókori művészeknek éppen olyan alapkérése volt, mint az ipartörténettel egybeforrt modern kinetikus mozgalomnak. A modern kinetika születését Moholy-Nagy Lászlótól számítják. E progresszív, a technikai és szellemi fejlődést művészetté emelő irányzat belső karakterének kialakulását nagyban befolyásolta a 19. század végének tudományos forradalma. A modern gyáripar és az ezzel járó életmódváltozás rést ütött a műalkotásokra jellemző évszázados megjelenésen. A változások kifejezése nem csak evidens, de egyben permanens kényszer is lett.

Ez az esztétikai-filozófia fél évszázada létezett, amikor Dargay kinetikus művészete hazánkban teret és figyelmet nyert. A szobrász kinetikus kifejezésmódja nem volt újszerű, nem volt ismeretlen és azt sem mondhatjuk, hogy légüres térbe érkezett. A pártállam ideológusai, akik a ’70-es években már folyamatos kompromisszumok megkötésére kényszerültek, lehetőséget láttak a tudomány és a művészet ilyen mértékű szimbiózisában. A dialektikus materializmust állami filozófiává emelő egypártrendszerben a technika győzelméhez kétség sem fért. Az ideológia és a valóság közt azonban hatalmas űr tátongott, s erre a legeklatánsabb példa a fényszobor története.



Dargay Lajos, az alkotó

Dargay 1942. szeptember 8-án született a Baranya megyei Pélmonostoron. Édesapja pedagógus volt, édesanyja bérelszámolóként dolgozott a Volán egri vállalatánál. Dargay Lajos 1960-ban érettségizett Sárospatakon, majd rajztanári diplomát szerzett az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. Első munkahelye az egerszalóki általános iskola volt, majd Egerbe került a Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola. Önálló művészként 1962 óta jegyezték, a fénytorony megalkotásáig tárlata volt Egerben, Debrecenben, Milánóban és Párizsban.

Közben kapcsolatba került a konstruktív kinetikus művészekkel, köztük a szovjet Prometeusz Kazanyi Csoportjával és Párizsban élő Nicolas Schöfferrel. Schöffer ebben az időben az orosz konstruktivistákhoz hasonlóan ipari feladatokra keresett művészi megoldásokat, ami Dargay érdeklődését is felkeltette.

Az egri alkotó már az 1970-es évek közepén foglalkozott azokkal a technikai és esztétikai megoldásokkal, amelyek eredménye a fénytorony lett. Erről 1978-ban így vallott. „Néhány évvel ezelőtt, a megyei tanács, valamint a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ösztöndíjával Párizsban tanulmányozhattam Moholy-Nagy, Forbáth, Kepes műveit, munkásságát, és amikor hazaértem, akkor kaptam megbízást a fénytorony elkészítésére. Vagy három évem eltelt a kísérletekkel. De rögtön hozzáteszem, hogy a kinetikus művek elkészítéséhez már nem elég maga a szobrász, mérnököket, építészeket is be kell vonni a munkába. Tehát kollektív művészetről van szó. (…) A lakótelepek építészeti környezetével egy hagyományos szobor már nem tud konkurálni. A kinetikus művek, viszont mint már említettem, alkalmasak arra, hogy oldják a zárt, mértani rendet és esztétikai élményt adjanak.”

Dargay jól mozgott a pártállam által behatárolt politikai és ideológiai határok között. Kapcsolatokat ápolt az orosz konstruktivistákkal, az ipari formatervezéssel foglalkozó Párizsban élő Schöfferrel és a modern városépítészet atyjával, Major Máté építésszel is. A szocialista realizmus alapvetően meghatározta ennek a művészi körnek a mondanivalóját, a tér, a funkció és az ideológia viszonyát. A tudomány és technika világában kibontakozó permanens fejlődés gondolata része volt az állami ideológiának. A matéria és a technika fontosabb volt, mint a szellem és az esztétikum, így semmi meglepő nincs abban, hogy az országban teret nyert a kinetikus szobrászat.

Mindez illeszkedett a pártállam kultúrpolitikájába is. Az MSZMP Politikai Bizottságának 1977. évi határozata szerint „a szocialista minőség érvényesítése azt jelenti, hogy vállaljuk az emberiség haladó kulturális örökségét s alkotó továbbfejlesztését, az új értékek teremtését, s a minden igaz érték iránti elvszerű nyitottságot a szocializmus javára.” A kinetikus szobrászat tehát nem mondott ellent a korszak művészetpolitikájának. Az urbanizáció, a technika és az ipar eredményeit immár a szocialista ember életkörülményeinek esztétikai minőségében is kifejezésre kellett és lehetett juttatni. Ehhez pedig lehetőséget kínált a befejezés előtt álló Csebokszári lakótelep.