Szíki Károly megköszönve az előadók művészi munkáját köszöntötte a megelenteket, elsősorban azokat, akik legmesszebbről érkeztek: Szekszárd mellől, Harc községből Nagy Lajos étteremtulajdonost, Jackovics Tamást, a főszponzor unokaöccsét (Mogyoród), a Szolnokról és Tiszaderzsről érkező nemzetőröket, az egri és a Mezőkövesdről érkező képviselőket és szponzorokat, külön is megkérve Dusza Bertalant, hogy Farkas Bertalannak, közös barátuknak vigye el a dedikált példányt. Szíki Végezetül üdvözölte az íjászvilágbajnokunkat, Mónus Józsefet, a könyv egyik szereplőjét, s felkérte, hogy sikeres állomásait említse fel, s a következő állomásokról s beszéljen.

Portálunk kérdésére Szíki így összegezte legújabb, harmincadik könyvének megjelenését: e kötetben csak pozitív hangok szólnak, nagyszerű emberek tűnnek elő.

– Nincsenek a kötetben senkiháziak, politikai kinevezett hitvány senkik: színházigazgató trógerek, hazugok, mocskos árulók, róluk nem esik szó. A féltehetségeket nem kívánom felemelni pici piedesztálra sem, csak normális, nagy tehetségeket mutatok be, akik az elmúlt évtizedekben személyiségformáló szereplőkként léptek be életembe. Hetvenedik születésnapom évében 70 Nagy Találkozást terveztem egy kötetbe, de ez az elhatározás több ok miatt megbotlott. Az első ok az, hogy sokkal több "Nagy Találkozásom" volt az elmúlt 70 évben, mint hetven. Így nem hetvenkedhettem tovább, le kellett zárnom az I. kötetet és belekezdenem a 2. részbe is – fogalmazott Szíki Károly.

Hozzátette még, hogy tudja, nem fog tetszeni mindenkinek válogatása, aki kötetét elolvassa vagy akár csak belelapoz. Hallja előre az ilyenkor szokásos kritikákat. "Miért ő és én mért nem, miért ez-az nincsen benne, ha mások ott sakkoznak a lapokon és egyáltalán: miért van benne bárki, ha én nem? Megismétlem: majd a 2. kötetben! Talán."