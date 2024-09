Az Egri borvidék kiváló boraival, színes gasztronómiai kínálattal, vezetett prémium pincetúrával, nyitott pincékkel, mustkóstolással, izgalmas szüreti játékokkal, az Egri Bikavér Parkban ingyenesen látogatható, változatos koncertekkel, családi- és gyerekprogramokkal, kézműves vásárral vártak a szervezők mindenkit Eger történelmi bornegyedébe, a Szépasszonyvölgybe szombaton.

Szüreti menettel indult a program a Szépasszonyvölgyben

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Az időjárás zord arcát mutatta, egész nap lógott az eső lába és hűvös is volt. A hivatalos és ünnepélyes megnyitó előtt már délelőtt elkezdődtek a programok, gólyalábasokkal is lehetett találkozni, s elindultak a pincetúrák is. A vezetett borsétán pincéről-pincére járva ismerhették meg az érdeklődők az Egri borvidék sokszínűségét és legfinomabb borait, szakvezetéssel, a pincékben borbemutatóval. Aztán délután 3 órára, amikor elindult a szüreti felvonulás, az eső is elkezdett esni, ám annak a több tucat kilátogatónak ez sem szegte kedvét. A menet meg-meg állt egy-egy pince előtt, daloltak, táncoltak, kóstoltak, s így jártak körbe jó kedvet csempészve a völgybe. A menetben ott voltak a fertálymesterek, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete, az Egri Bikavér Borlovagrend tagjai, az Egri Csillagok Népdalkör tagjai is.

A megnyitón Tarsoly József egri hegybíró elmondta, különleges évjárat ez, hiszen máskor ilyenkor ünneplik a szüret kezdetét, mely idén már lassan a végéhez közelít, a kékfrankosokat és a caberneteket szedik, illetve szednék, ha nem esne az eső. Reményét fejezte ki, hogy a következő esztendőkben minden visszaáll a régi rendbe, és családias hangulatban, napsütésben örülhetnek a bornak és a szüretnek.

Tarnai Éva, a szervező egylet, a a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke hozzátette, kemény egy hónap áll mögöttük, szinte éjt nappallá téve dolgoztak a szőlőtőkék között. Mint mondta, céljuk a völgy és a borfogyasztás népszerűsítése, ezért is hívták életre a Szüretet.