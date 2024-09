Az Egercsehi melletti másik egykori bányásztelepülésen, Szúcson is augusztus utolsó szombatján rendezték a falunapot a tóparton. Délután motorosok szórakoztatták a gyerekeket, majd az önkormányzat megvendégelte a lakosokat. Több versenyt is meghirdettek, a dinnyeevő vetélkedőre sok gyerek jelentkezett is. Este fellépett Bódi Csabi, majd Csorba Tamás szolgáltatta a zenét az utcabálhoz.

Fotó: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap