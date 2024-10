A Dobó István Vármúzeum kutatási és módszertani projektje elnyerte a rangos szakmai Múzeumpedagógiai Nívódíjat, melyet a napokban vehettek át a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezésre kerülő Múzeumpedagógiai évnyitón.

- Előadáson mutathattuk be a program eredményeit, illetve egy múzeumpedagógiai börzén vezettük be az országból érkező kollégákat az új gyakorlatokba és vázoltuk fel a más múzeumokban is adaptálható kezdeményezéseket. Gárdonyi Géza leghíresebb regénye az Egri csillagok, amelyet az Új Nemzeti Alaptanterv is nevesít kötelező olvasmányként. A Dobó István Vármúzeum Gárdonyi-gyűjteményének, ezen belül is az Egri csillagok című regény új szempontok szerinti feldolgozása az életmű tudományos megalapozottságú kommunikációját, oktatási célú hasznosítását teszi lehetővé - adta hírül Dobó István Vármúzeum Facebook bejegyzésében.

Megjelent a Gárdonyi Géza Emlékház felkészült látogatását elősegítő és a kötelező olvasmány oktatását támogató módszertani kiadvány. A kiadvány melléklete egy Olvasónapló valamint egy Digitális olvasónapló is. Megvalósult – múzeumi szakemberek, könyvtárosok és pedagógusok közreműködésével – egy pedagógiai, szakmai műhelymunka sorozat. Ennek részeként irodalomtanárokat bevonva kérdőíves vizsgálatra is sor került - fogalmazták.

Lírai hangvételű ismeretterjesztő kisfilm készült az Egri csillagok című regénnyel kapcsolatos legfontosabb és legérdekesebb információkról. A projekt részeként számos programmal bővült a Gárdonyi Géza Emlékház kínálata, új múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása, kipróbálása is megtörtént 52 osztály részvételével. Ez az innováció jó alapot nyújthat más irodalmi gyűjtemények hasonló, oktatást segítő feldolgozásához. Köszönjük a Bródy Sándor Könyvtár, a Heves vármegyei Tankerületi Központok, a pedagógusok, a szülők és a gyerekek együttműködését! - írják oldalukon.