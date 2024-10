Avarok a Mátra vidékén címmel tartott előadást Tóth Zoltán, a Dobó István Vármúzeum munkatársa a Magyarságkutató Intézet Abasárról szóló konferenciáján. Kifejtette, a honfoglalás előtti 3-400 évben számos nép megfordult Heves megye területén, bár nyomaikat leginkább az M3-as autópálya környékén tárták föl, hiszen itt voltak régészeti feltárások. Abasárról nem ismeretes lelőhely, a legközelebbi Visontán, Nagycsapáson közel száz síros temetőt találtak, míg Felső-réten a 10 században komolyabb honfoglalás-kori temető létesült. Ez alapján Abasáron is meg kellett telepedniük, de még nem tudni, hol.

Az avarok a Mátra vidékén megélhették a honfoglaló magyar törzsek bejövetelét is

Forrás: egrivar.hu

Az Avar-kori germánokról elmondta, a térségben továbbra is éltek gepidák, akik a Közép-Tisza vidékére húzódtak, a mostani Tisza-tó környékén. Kiskörén, Szihalmon is tárták föl temetkezési helyeiket. Előkerültek tárgyak, csontleletek, Szihalmon például egy előkelő nő aranyozott faszelencéjét találták meg. A korszakról elmondta, az avarok Konstantinápoly sikertelen ostroma (626) után kezdtek hódításba a Kárpát-medencében, s terjeszkedtek északi irányba, ezen a környéken 670 körül telepedtek meg, majd elindultak Kassa és a Felvidék felé. Heves megyében egyébként nincsenek nagy avar temetők, a legnagyobbak (Kisköre, Gyöngyöspata) is kétszáz sírt tartalmaznak.

Tóth Zoltán szerint a Mátra-vidéken homogén közösség élt, jellegzetes temetkezési szokásokkal. Az itt élők aknás, egészen sekély (60 centinél sekélyebb, vagy 60-120 centiméter mély) sírokba temették halottaikat, a sírok tájolása jellemzően észak-nyugat dél-kelet tájolású. Jellemzően az elhunytakat textilbe csavarva helyezték örök nyugalomba. A Mátra térségében feltűnőnek nevezte a lovas temetkezések hiányát. Gyöngyöspatán a 200 sírból kettő volt lovas, egy gyereket is a lovával temettek el, egy másik sírban feltehetően juh csontvázára is bukkantak. A tárgyak is átlagosak, nem feltételezhető ezek alapján, hogy nagy kapcsolatrendszerrel rendelkeztek volna. Gyöngyöspatán délen kezdik el a temetéseket és haladnak észak felé, a legutolsó sírok már melléklet nélküliek, a 9. század közepéből származnak. Látható az átmenet a díszítéseken a griffes mintáktól az indás motívumokig. Ugyanakkor településrészletre is bukkantak a régészek, a házakból feltételezhető, hogy a 10. századi horizontot is megélhette a gyöngyöspatai közösség. A régész szerint az itt élő homogén közösség tagjai valószínűleg többször átöltöztek a századok folyamán, akkor is, amikor jöttek a germánok és akkor is, amikor érkeztek az avarok.