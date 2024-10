Utóbbiak legnagyobb részét a szegek képezik, amelyből négyszáz darabot találtak, van köztük palánkszeg, pántszeg, lécszeg, egy kevés patkószeg. Kerültek elő ezen kívül szerszámok, balta, mezőgazdasági eszköz, harapófogó, zömmel a 16. századból, de Árpád-kori ásópapucs is, akkoriban spóroltak a vassal, leginkább faeszközöket használtak. Bukkant elő a földből csáklya, ajtópántok, vasalatok, lakatok is, de kések, patkók, csizmavasalások is. Sok lelet a 16. századra keltezhető.

Az érdekesebb fémtárgyak közül Ringer István megemlítette a könyvekhez kapcsolódó vereteket. Mint mondta, a kolostor felszerelése teljesen elpusztult, kevés dolog reprezentálja azt az anyagi kultúrát, ami jellemezte a templomot. Vannak azonban nürnbergi típusú veretek, amelyek az 1480-as években jelentek meg a nyomtatás elterjedésével. Kevés könyvlelet került elő, sarok- és középveret azonban igen, ezeket csúszógombokkal látták el, mert ekkoriban fekve tárolták a könyveket és az értékes bőrkötést óvták. Ezeknek az alkatrészeknek, díszítményeknek akkor áldozott le a kora, amikortól állítva tárolták a könyveket. Egy sírból, másodlagos helyzetben egy nódusz, azaz szárgomb is előbukkant, az aranyozott tárgyrészlet valószínűleg egy kehely tartozéka lehetett.