Az Academia Studium borcsaládjának arculati megjelenésére hirdetett pályázatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A boroscímke pályamunkákból szerdán délután nyílt kiállítás a Líceum aulájában. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora emlékeztetett arra, hogy a brandet egy évvel ezelőtt mutatták be, a minőségi borokkal az oktatás színvonalát is szeretnék jellemezni. Az Academia borok megállták a helyüket, bronz minősítéseket is nyertek Párizsban. A Studium borcsaláddal a fiatalokat célozták meg. Kiemelte, a bor mindig inspirálta a művészeteket, ezért is döntöttek úgy, hogy évről évre megújítják a címkéjét, ahogyan a Mouton Rotchild esetében történik, amelynek címkéjét mindig rangos művészek – korábban Dali, Chagall, Picasso, Miró - tervezik. Itt művész hallgatók teszik ezt, remélik, lesz közöttük, aki később hasonlóan híres alkotó lesz. A hallgatók szakmai tapasztalatot szerezhetnek, inspirálódhatnak. A felhívásra 37 pályamű érkezett, ezekből nyílik kiállítás a Líceum aulájában október 30-ig.

Dr. Szolnoki József, az EKKE Média és Design Intézetének vezetője kiemelte, két intézet hallgatói pályáztak. Kifejtette, a jó bornak is kell a cégér, van, aki tudja mit akar, van, aki a boltban választ és utóbbiak a címke alapján döntenek. Az egyetemnek van saját bora és tudja azt maga is csomagolni. A címketervekről elmondta, voltak köztük figurálisak és absztraktba hajlók, egy részük a bortermelés helyszínére utalt, másik a fogyasztással kapcsolatos helyzetekre. A legtöbb a bor hatására utal szerinte. Reméli, lesz időbeli íve a pályázatnak és lesz olyan, aki évtizedek alatt összegyűjt minden címkét, persze eltesz egy-egy üres és teli üveget is.

A pályázat közönségszavazását Nagy Rebeka munkája nyerte el, a zsűri döntése alapján a harmadik díjat Veres Dorottya, a másodikat Pintér Nikoletta, az elsőt Jére Anett kapta, az ő munkája díszíti majd a tízezer palacknyi 2024-es évjáratú vörös, fehér és rozé bort.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, Jére Anett és dr. Szolnoki József

Jére Anett elmondta, szakvezetőjük bátorította őt és társait, hogy pályázzanak. Tervezett már borcímkéket, ez a legsikeresebb. Címkéje fő motívuma a virágok és borospoharak összefonódása, játékos, könnyed címkét szeretett volna, ami a bort is jellemzi. Szabadon lehetett választani a stílust, teljes egészében digitális technikával készítette alkotását. Színinspirációkkal kezdte, majd keresett olyan motívumot, amelyet mindhárom címkéhez föl tudott használni. Magát a bort most kóstolhatta meg először és finomnak találta, örült, hogy az ő címketerve nyert.