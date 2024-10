B. Szabó János szerint a hagyományt valószínűleg nem Kézai találta ki, az 1250-es évekből van okleveles adat, amely szerint az Abák saját névadási hagyományában használták a Csaba nevet. A történész szerint Aba Sámuelből kabarságához az a hasonlóság adta az ötletet, hogy a kumánok a kabarokhoz hasonlóan Etelközben éltek. Kijevnél Álmos elverte a kumánokat, egy részük pedig csatlakozott a honfoglalókhoz. A kabarságot Aba király keresztnevéből, a Sámuelről is valószínűsíthették. A magyar történetírás ezt az időszakot névadás szempontjából furcsán kezeli B. Szabó szerint. Fölidézte, gyerekként ő is azt gondolta, Aba a családnév és Sámuel a keresztnév, akkor még nem tudta, hogy abban az időben ilyen nem volt. Az Aba és a Sámuel két egyenértékű név, az egyik a pogány hagyományban, a másik a keresztségben kapott. A tizedik századtól a 13. század elejéig kettős névadás volt a térségben. Egyrészt használták a saját kultúrájukból adódó régi neveket, másrészt a keresztségi nevet. Megvolt a szabály, ki mit kaphatott. A Sámuel ószövetségi név, a kabarok a kazárokból váltak ki, akik az egyetlen nép voltak, akik sem keresztények, sem muszlimok nem lettek, a zsidó vallást vették föl, legalábbis az elit. Ebből eredhetett valamikor az a gondolat, hogy Abából azért lett Sámuel, mert az ószövetségi névadás benne volt a kazár-kabar hagyományban.

B. Szabó János szerint azonban meglepően gyakoriak voltak az ószövetségi nevek Közép-Európában, a Bolgár birodalom utolsó uralkodói Nikola comes fiai közül kerültek ki, akiket Dávidnak, Áronnak, Mózesnek, Sámuelnek hívtak, s egy zsidó sem volt köztük. A família Bizánc keleti végeiből kerültek a Balkánra, Bulgáriába, erős örmény hatások feltételezhetőek náluk, más névadási szokásokkal. A történész emlékeztetett arra is, hogy Tóth Endre kimutatta, Bajorországban is divat volt ószövetségi nevet adni abban a korban, Szent Istvánnak pedig erős bajor kapcsolatai vannak, nem tartaná meglepőnek, ha ez gyakorlat lett volna a környezetében is.