Elköszönt a Beatricétől a zenekar selypi gitárosa, Tari Botond. A zenész néhány napja, közösségi oldalán jelentette be búcsúzását az együttestől, szinte egyszerre másik zenésztársával, a hatvani Laczik Fecóval, aki pár hónap híján harminc évig volt a csapat basszusgitárosa. Az együttes két másik tagja év elején döntött úgy, hogy másik zenekarban folytatja, Nagy Feró pedig azóta bejelentette, megkezdődtek az előkészületek a Beatrice zenekar újjászületésében. Feró és Csillag Endre (Csuka) hamarosan megjelenő vadonatúj lemeze tökéletesen megmutatja majd azt az utat, amit ez után is töretlenül szeretnének folytatni, novemberben, a Petőfi Rádióban debütálnak új dalokkal.

Tari Botond (Nagy Feró mögött) 12 évig volt a Beatrice tagja

Forrás: Zsolnai Péter/Mediaworks

Tari Botond búcsú szavaiban köszönte az elmúlt éveket, a belé fektetett energiát és a rengeteg koncertet. Úgy fogalmazott, nagyon szerencsés, mert kisvárosi srácként valóra válhatott az álma amikor a zenekarhoz került, ahol szépen lassan kialakult a pozíciója, és a zenekar tagja lett. Rengeteget tanult, sok segítséget kapott, sokat kellett dolgoznia, hogy bizonyítson, amikor elfáradt, álmai mindig segítettek felállni és lelkesen folytatni. Ezek az álmok azonban olyannyira sérültek az elmúlt időszakban, hogy felébredt.

Tari Botond lapunk kérdéseire megírta, csodálatos, különleges, ezek mellett nehéz 12 év áll mögötte.

- Nagyon szerettem az életemnek ezt az időszakát, de elfáradtam. Nyilván ennek megvannak a konkrét okai, de azt gondolom, hogy egyrészt nem lenne illő, másrészt szenzációhajhász lenne, ha ezeket nevesíteném. Már csak azért sem teszem, mert semmilyen módon nem áll szándékomban senkit meg-, vagy viszont bántani. Ehhez a sárdobálás-mentességhez a kilépésem óta és a jövőben is minden fórumon tartani fogom magam. Nagyon szerencsés vagyok, mert éveken keresztül azzal a hivatással tölthettem a napjaimat, abból élhettem, amire mindig is készültem és vágytam. A kilépésem oka tehát nem pénzügyi természetű, és nem is politikai okokból fakadt. Ez azzal együtt igaz, hogy szerintem a politikának direkt módon nincs helye a színpadon. Ugyanakkor nálunk ez jelen volt, és én elfogadtam a főnök ezzel ellentétes gondolkodását, hiszen a közönség az ő nevével hirdetett koncertre jött – fogalmazott Tari Botond.