Berzsenyi Mariann: A kerámia nemcsak kreatív hobbi

A magát kézművesnek valló Mariann nyolc évvel ezelőtt nyitotta meg Egerben Nyitott Kerámia Műhelyét, ahol kerámia szakkör is működik. Minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek is mód nyílik a műhelyben kipróbálni az agyagozást. Ő maga így ír arról, miért érdemes a gyerekeknek is kipróbálni a kézügyességét a műhelyben: „A kerámia nemcsak kreatív hobbi, hanem valódi személyiségfejlesztő élmény is! A foglalkozásokon a gyerekek nemcsak alkotnak, hanem fejlesztik kézügyességüket, koncentrációjukat, és önkifejezésüket is. A gyerekek vizuális önbizalma, művészi kifejezésformái megnyílnak, az itt szerzett élmények felnőtt korig kísérni fogják.”