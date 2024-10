2012-ben jött létre az első Egri Kamaraopera Fesztivál, mely stiláris sokszínűségével azóta is egyedülálló rendezvénye a műfajnak, hiszen nemcsak a régióban, de az országban, sőt Európa-szerte is ritkaságnak számít. Bátorság, akarat, a minőségi kultúra közvetítésének igénye és a hasonlóan gondolkodó kulturális szereplők összefogása, támogatása kellett ahhoz, hogy a fesztivál megvalósulhasson. Indulásakor rögtön el is hangzott a szokásos szkeptikus kérdés: vajon lesz-e közönsége Egerben ennek a műfajnak? Az idő, a programok sokszínűsége, valamint Szabó Sipos Máté karmesternek, a fesztivál megálmodójának és művészeti vezetőjének lelkesedése, kreativitása megcáfolta a kétkedőket, és mára bebizonyosodott: bőven van igény ilyen rendezvénysorozatra egy kisvárosban is. Az Egri Szimfonikus Zenekar szervezésében létrejövő idei program is bizonyítja, hogy a kísérletező kedv, a különböző műfajok találkozása, a kortárs bemutatók és klasszikus előadások együttléte évről évre izgalmas élményeket kínál, amelyek vonzóak nemcsak a helyiek, de a városba érkező vendégek számára is.

Az Egri Kamaraopera Fesztivál a legendákra épít

Forrás: Egri Kamaraopera Fesztivál Facebook

A programsorozat hagyományosan meglepetéssel kezdődik: a zenekar - a kamaraopera számára talán szokatlan környezetben-, az Agria Park bevásárlóközpontban okoz váratlan zenei csődületet még október 24-én. A fesztivál első napján egy csodálatos barokk helyszínen - a Főegyházmegyei Könyvtár lenyűgöző atmoszférájában - a Savaria Barokk Zenekar és vendégművészeik Artúr király legendáját mesélik el Henry Purcell operáján keresztül. Este nyolctól a Kepes Intézetben két nagyszerű mezzoszoprán közreműködésével két új bemutatóra is sor kerül. Lear király lányát, Goneril-t, Balga Gabriella személyesíti meg az idén 75 esztendős Vajda János hátborzongató operamonológjában, Vizin Viktória megindító előadásában pedig a középkori szent, Aldegunda alakja elevenedik meg, aki a betegséggel való szembenézés megrendítő, de egyben felemelő stációit járja végig. A Vizin Viktória-Zombola Péter szerzőpáros új mono-operája az idei chicagói bemutató után először Egerben lesz látható Magyarországon. A két előadás között borkóstolóval készülnek a szervezők.