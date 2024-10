Lővei Pál felidézte, I. Károly király 1323/1324-ben kimondta, hogy a sári Szűz Mária monostor az Abákat illeti, ezért Csobánkai Péter Páltól elkobozta és Kompolt fia Pál fia Imrének adományozta. Az ő fia volt Visontai János mester, aki ismert a forrásokból, bár 1362 után nem fordul elő, ugyanakkor az ő fia megérte a XV. századot, így elképzelhető János 1390-es halála. Ugyanakkor az évszám jelezhette a faragás időpontját is. A másik két sírkő egyike alatt feltételezhetően Kompolt fia Pál fia Imre lehet, aki megkapta a monostort, a másikra nincs feltételezése. Lővei Pál szerint lehet akár apa, testvér, más családtag is, aki ott nyugodott, de a Visontai János mester neve mellett szereplő Mihály és János nem szerepelnek a genealógiában, így lehetnek kiskorúként elhunyt gyerekek is, ami nem számítana ritkaságnak.

Lővei szerint a megtalált sírkövek megtöbbszörözték az eddig ismert, Aba nemzetséghez kapcsolódó középkori sírköveket. Eddig Gagyi Péter fia Lászlóét ismerték (Felsőgagy), Solymosi Domonkosét (Gyöngyössolymos), illetve Sirokai László egri segédpüspökét (Siroka). A címerpajzsok különböznek, ahogy a pecsétek ábrái is mások nemzetségenként az udvari címviselésből adódóan. A Visontai család címerét, pecsétjét nem ismerték, a pólyával és sassal kombinált ábra a nemzetségen belül eddig ismeretlen. Lővei szerint a legnevezetesebb Aba-nemzetségbeli sírkő Kisnánán Nánai Kompolti László pohárnokmesteré. A pajzsa nem került elő, az elveszett felső részén koronában lévő sas viszont igen. Több más címeres emléke van Kompolti Jánosnak, akinek címerpajzsa koronában lévő sassal, sast ábrázoló sisakdísz is ismert. Kompolti János leányának Zsuzsannának is azonosították a sírkövét, a lány gyerekkorában elhunyt. Lővei hozzátette, Kisnánán figurális (emberalakos), keretezetlen formához tartozó sírkövek is előbukkantak, amelyek a XIII. századra keltezhetők. A kövek alapján az elhunytak az elithez tartoztak, a Kompolti család korai sírkövei lehetnek.