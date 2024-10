– Október elseje a zene világnapja, ahogy mindig, ebből az alkalomból most is koncerttel készült iskolánk – mondta Gulyás László, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója. Az iskola növendékei minden évben koncertet adnak a világnap alkalmából. A zenészek a város különböző közösségi terein játszottak egy-egy flashmob erejéig.

– 1975 óta Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javaslatára ünnepeljük a zenét ezen a napon minden évben. Ez a zeneiskolának talán a legnagyobb rendezvénye. Nemcsak hangversenyt szervezünk, hanem ahogy most is beszűrődik az utcáról, flashmob jellegű kis koncertek is vannak a Kis Dobó téren, a Dobó téren, valamint a dr. Hibay Károly utcában. Az esti koncerten igazán változatos összeállítást hallgathat az érdeklődő közönség. Népzene, zongora, hegedű, klarinét, fuvola, oboa, gitár, blockflöce és fagott hangszereken előadott produkciókkal készülnek a fellépők – ismertette az igazgató.

– Yehudi Menuhin ötlete az volt, hogy ezen a napon, az aluljáróktól kezdve a koncerttermekig, az utcákon, a tereken, mindenhol szólaljon meg a zene. És nem csak komolyzenére gondolt, hanem mindenféle zenére. Azt kérte, hogy töltsük meg a közösségi tereket, a koncerthelyszíneket, az utcákat zenével. Manapság az internet adta lehetőségekkel szélesebbre nyílt a világ, de mégis fontos kivinni a zenét a négy fal közül. A flashmob előadásokra szándékosan nem is egyéni produkciókat viszünk ki, hanem kamarazenét, a nagyközönség számára ismert művekkel. Nagyobb tömeget tudnak vonzani, és az a célunk, hogy megmutassunk valamit abból, amit itt egész évben tanulunk – mondta el az igazgató a szervezésről.

A zeneiskola évről-évre biztos létszámmal működik, általában 500 fő körüli növendékük van, emellett 40 pedagógus dolgozik az intézményben, valamint a pedagógiai munkát segítők. – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy remek, és összetartó közösségben dolgozhatunk. Célunk, hogy továbbra is a város meghatározó kulturális intézménye legyünk! – árulta el az igazgató.