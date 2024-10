A legkiemelkedőbb munkáknak járó Grand Prix elismerést ítélte oda a szakmai zsűri a Mediator „A Mátra Zaja” kampányának Közép-Európa legrangosabb kreatívszakmai versenyén, a Golden Drumon. A Grand Prix elismerést rendszerint azok a pályamunkák érdemlik ki, akik a kategóriájukban előremutató megoldást nyújtanak vagy összetettségük, kidolgozottságuk, minőségük a mezőny fölé helyezi azokat – a fesztivál több évtizedes története alatt csak néhány hazai pályázat ért el ekkora sikert - írja a mmonline.hu.

Az idei, 30. Golden Drum fesztiválon a Mediator ügynökség a „Digital Craft, Music / Sound Design” kategóriában kapta a legmagasabb elismerést a Fekete Zaj Fesztivál 15. évfordulójára készült munkájával. A kampány központi eleme, hogy a Mátra hegység domborzati formáit hanghullámokká alakították át, így a résztvevők „megszólaltathatták” a hegy hangját. Az ügynökség a svéd Kilohearts céggel együttműködve egy ingyenesen elérhető hangkészletet is létrehozott, amely 20 egyedi mintát tartalmaz. Ez lehetőséget adott bárkinek arra, hogy zenei alkotásaiban felhasználja a Mátra különleges „zajait”. A fesztivál közeledtével zenészek egyedi Mátra-verziókat készítettek, sőt, egy remixversenyt is meghirdettek, ahol a résztvevők újraértelmezhették a hegy hangját.

Nemcsak azt szerettük ebben a kampányban, hogy sikerrel kapcsolódik a szubkulturális fesztivál lényegéhez, hanem azt is, hogy a digitális hangkészlet organikusan életre kelt a fesztiválon fellépő zenekarokon és zenei pályázatokon keresztül, és így vált teljessé

– értékelte az eredményt Csirke Dániel, a Mediator kreatívigazgatója a mmonline.hu oldalán.

A kampány nem csak ezen a versenyen aratott sikert: a Mediator több nemzetközi és hazai elismerést is kapott a projektért, és a Golden Drumon a második helyet szerezte meg a független ügynökségek rangsorában. A „Mátra Zaja” hangjai bárki számára elérhetők a The Sound Of Matra oldalon, ahol a látogatók saját maguk is lejátszhatják a hegység ihlette hangokat.