Az egri Eventus Üzleti, Művészeti Iskola rendezvénysorozatot szervezett a Magyar Festészet Napja alkalmából. Sajtos Attila, az iskola igazgatója kifejtette, ezt a napot hazánkban már október 18-tól programokkal ünneplik, s ehhez ők is több eseménnyel is kapcsolódtak. Ilyen volt múlt héten a Takács István díjátadó, vagy a Ziffer Sándor Ösztöndíjátadó is.

Kreatív gyakorlatokkal, műhelymunkák készítésével telt a Festészet Napja az Eventusban

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Hétfőn egésznapos programmal folytatódott a rendezvénysorozat, délelőtt kreatív gyakorlatokkal készültek az óvodásoknak. Később az iskolában tanulói diákok műhelymunkái készültek, ezekbe is betekintést nyerhettünk. Megnyílt Szoboszlai Lilien, az idei Takács István díj bitokosának önálló kiállítása is. A délután során megérkezett az iskolába Herczeg István is, aki magáról, a festészethez fűződő viszonyáról beszélgetett a diákokkal. Igazán érdekes eleme volt a napnak, hogy hadifestők munkáit is kiállították egy napra, melyeket egy magángyűjtő ajánlott föl. Látható volt Vaszary János és Mednyánszky László néhány festménye, erről tartott előadást Pálinkás Barbara Fanni.