Szarvaskőben 2008 óta szerveznek fesztivált a csipkebogyónak. Időpontja hagyományosan az október 23-hoz legközelebb álló szombat, ez idén október 19-ére esett. A szervezők az esemény kapcsán elmondták, a település környezeti adottságai sajnos nem kedveztek más, kultúrnövények termesztésének, így az itt lakó emberek már réges-rég kihasználták a környező erdők és mezők terméseit: a csipkebogyót, somot, galagonyát. Ebből a népi lekvárfőző hagyományból indult ki az első csipkebogyó fesztivál, mely mára már ország-, sőt világszerte híressé vált.

Bőségesen megrakott standokról válogathattak a Csipkebogyó Fesztivál résztvevői

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az időjárás kegyes volt szombaton a látogatókhoz, ugyan csípős, de napos idő fogadta a Szarvaskőbe érkezőket. Hagyományok, csipkelekvár, népművészet, ezzel mind találkozni lehetett. Benkó Dániel polgármester elmondta, feltett szándéka, hogy a fesztivál maradjon meg a hagyományőrzés mentén, szóljon a kultúráról és a gasztronómiáról.

S igyekeztek is ennek megfelelni. A kistermelőktől mustot, szörpöt, csipkelekvárokat, és persze más lekvárokat is lehetett vásárolni, s természetesen a helyi termékeken kívül más típusú kézműves termékek, ételek és italok gazdag kínálatában is válogathattak a látogatók. A termelőktől azt is megtudhattuk, milyen pozitív élettani hatásai vannak a csipkebogyónak, de persze betekintést engedtek abba is, hogyan készül a lekvár.