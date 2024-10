A művészházaspár arról is beszélt, hogy a hiteles előadás érdekében megnézték az egykori haláltábor maradványait, és jártak az szerző kassai szülőházánál is. A még ma is élő Edith Eva Egerrel nem sikerült személyesen találkozniuk, de a darab videófelvételének vágása már befejeződött, azt elküldik neki Amerikába, tették hozzá. A színdarabot Csányi Sándor rendezte, színpadra Székely Csaba alkalmazta. A holokauszt 80 keddi zárórendezvényén Gyöngyös megannyi közéleti szereplője mellett részt vett többek között Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, Szókovács Péter polgármester, vagy éppen Jónyer István, többszörös világ- és Európa-bajnok asztalitenisző, a Nemzet Sportolója is.