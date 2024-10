Teiszler Éva történész Aba Sámuel királyságáról tartott előadást a Magyarságkutató Intézet Abasárról szóló konferencián. Mint mondta, a királyság, a regnum jelentett területet, illetve királyi hatalmat is. Fölelevenítette, a középkorban hogyan gondolkodtak Aba Sámuel királyságáról. A Képes Krónika például leírta, hogy királlyá választották és meg is koronázták, az ismétlés jelzi, hogy ezt a részt átemelhették egy másik írásból. Szintén olvasható Aba Sámuel királyságáról leírás a Pozsonyi Évkönyvben is. A Szent Gellért legenda is megemlékezik a húsvéti koronázásról, amely Aba idejében hagyomány lehetett, de később ez kikopott, a 14. században már nem létezett. Megemlékezik a királyváltásról, Péter meneküléséről és Aba fölkenéséről az Altaichi Évkönyv is. Teiszler Éva szerint ez azt jelentette, Aba itthon és külföldön is törvényes királynak számított.