A Heves vármegyei Bátor nevű falucskában megnyílt az ország legújabb tájháza. A létrehozói - dr. Kasza Judit és dr. Kasza Brigitta - rengeteg munkával egy romos, hátsó udvarban omladozó házba leheltek újra életet. A most átadott tájház berendezését és a gyűjtemény jelentős részét a romok alól mentették, de a falubeliek is szeretettel adományoztak számukra – közölte közösségi oldalán a napokban a Tájházszövetség. Egyúttal gratuláltak is az értékmentő munkájukhoz.

A tájház a falu gazdag örökségét hivatott bemutatni, hívták fel a figyelmet a helybeliek is.