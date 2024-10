Szombaton az előfutamokkal folytatódott a program, ahol voltak lóról leesések is, a nagy izgalomban pedig előfordult, hogy egyesek kiugrottak, emiatt pedig végül új rajt után jelentős hátránnyal fejezték be a versenyt. A vármegyei résztvevők közül csupán a szilvásváradi kocsitolók jutottak tovább a vasárnapi döntőbe.

Ők aztán meg is nyerték a kocsitoló versenyt a Nemzeti Vágtán. Szaniszló László polgármester szerint fantasztikusan sikerült a verseny, főként azért, mert beugró csapatként vettek részt a viadalon.

- Gyenesdiás visszalépése miatt két héttel ezelőtt kértek föl bennünket a részvételre, összeszedtem a csapatot, akik aztán pénteken láttak először kocsit, de akkor még nem tolták. A gyakorlás élseben volt az előfutamban, amit megnyertek, a döntőt pedig nagy fölénnyel sikerült megnyerniük, nagy volt a csapatösszhang – mondta Szaniszló László, aki idén nem volt a kocsitoló csapat tagja vállsérülése miatt.

- Olyan embereket kerestem, akik jó erőnléttel rendelkeznek, így kapott helyet a csapatban a testnevelő tanárunk, két tűzoltónk is, illetve ez sportoló fiatalember, míg a lányok között szintén a volt tűzoltó csapatunk tagjai, illetve egy rendőr hölgy kaptak helyet – mondta Szaniszló László, aki be is mutatta a résztvevőket: Kulcsár-Csoma Beatrix, Bali Petra, Szecskó Zsanett, Barta Gabriella, valamint Tóber Martin, Farkas Gusztáv, Poczik Gábor és Szarvas Márk voltak a csapattagok.