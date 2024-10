Október 23-án KÓTA-díjat vehetett át a Kalocsainé Csillik Mária vezette Nagyrédei Asszonykórus az MTA Zenetudományi Intézet Bartók-termében. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) díjkiosztóján a kórus méltatásában többek között elhangzott, hogy a Nagyrédei Asszonykórus Kalocsai Miklós, majd Kalocsainé Csillik Mária művészeti vezetésével a 43 éves működése alatt 6 alkalommal kapott Aranypáva-díjat, kétszer Aranypáva Nagydíjat.

– Ízes, stílusos hagyományőrző előadásukat több rádió-, illetve tévéfelvétel és CD is őrzi. A Nagyrédébe két úton kell bemenni címmel az általuk gyűjtött szokásokat, viseleteket és népdalokat közreadó könyv is segíti a helyi hagyományok továbbörökítését. Több mint négy évtizedes magas színvonalú munkájukat most KÓTA-díjjal jutalmazzuk – áll a szövetség méltatásában.

A nagyrédei Molnár József Közösségi Színtér a közösségi oldalán azt írja az asszonykórusról, hogy tagjai az elmúlt több mint négy évtized alatt elkötelezett és magas színvonalú tevékenységet végeztek a népzene és a néphagyományok megőrzésében, megismertetésében és továbbörökítésében.