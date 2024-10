A szabadtéri színpadon idén minden eddiginél több és színesebb programkínálattal várták a szervezők a Szépasszony-völgybe látogatókat. Harmincnál is több koncert, előadás és szórakoztató program helyszíne volt városunk legnagyobb szabadtéri rendezvényközpontja, ahova nyáron közel húszezer fő látogatott el.

– Nagyon örülünk, hogy idén a színvonalas, sikeres és népszerű programok mellett az arculat és vendég tér fejlesztésére is tudtunk koncentrálni. A színpad két oldalán új teraszokat nyitottunk, valamint a dekorációkat is bővítettük, például a fellépők névsorával díszített lépcsőkkel és fényekkel – mondta Berényi Tamás az intézmény vezetője.

Olyan nagy nevek látogattak Egerbe, mint Charlie, a Neoton Famíliai Sztárjai, a Csík Zenekar Presser Gábor közreműködésével, ByeAlex és a Slepp. Itt ünnepelte fennállásuk 20. évfordulóját a Road zenekar, a 35 éves Tankcsapda és az 50 éves Edda Művek is. Nagy sikert arattak a rockzenekarok is, mint a Vad Fruttik, Kárpátia és az Ossian koncertje, de közel kétezren tomboltak a retro slágerekre a nyárindító Rozé- és a Szezonzáró Retro Fesztiválokon.

A legkisebbek sem maradtak programok nélkül, hiszen az Apacuka zenekar, Kalap Jakab és az Alma Együttes is megtáncoltatta a kicsiket – sőt a nagyokat is. Ismert és elismert színészek szórakoztatták a színházi előadások kedvelőit: Cseke Katinka, Csonka András, Détár Enikő, Fenyő Iván, Fésűs Nelly, Kamarás Iván, Nagy Sándor, Szabó Simon és Szőke Zoltán is fellépett. A szervezők törekedtek minél szélesebb nézőközönséget bevonzani, így pszichológiai témákat is boncolgattak a színpadon. Dr. Bánki György pszichiáter a Veszedelmes munkahelyi viszonyokról és a bántalmazó párkapcsolatokról tartott előadást.

A komolyzene kedvelői több program közül választhattak, szimfonikus zenekarok sora koncertezett a Szabadtéri Színpadon: a Duna Szimfonikus Zenekar sikerfilmek dalaiból összeállított repertoárja fogadta az érdeklődőket lenyűgöző látványvilággal, illetve fellépett az Egri Szimfonikus Zenekar, a Debreceni Big Band és a Vastag testvérek Sinatra dalokkal, továbbá nagy sikert aratott Queen Symphonic, a világhírű brit rock együttes legismertebb slágereiből.