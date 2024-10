Nagy Adri is ringbe száll a Big Shot 4. évadjának fődíjáért. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fotósa Nánási Pál profiknak meghirdetett fotós műsorában méretteti meg magát, melyre 400 jelentkezőből válogatták be. Hogy hogyan tud helytállni a különböző helyzetekben, most hétről hétre végig követhetjük a Youtube-on. Élményeiről és kulisszatitkokról mesélt a Líceum Palettának.

– Fotós pályázatokon már indultam, munkáim kiállításokon is szerepeltek, a Big Shot-ban azonban az fogott meg, hogy ez egy olyan megmérettetés, ahol a tudásom versenyez. Adott helyzetben és időben kell a legjobbat kihozni magamból. Nánási Pál munkásságát már nagyon régóta követem, először 2019-ben találkoztam ezzel a tehetségkutatóval, akkor Cambridge-ben éltem, így nem volt lehetőségem indulni. Aztán lement 3 széria, amelyek valahogyan elkerülték a figyelmem, idén nyáron azonban szembejött velem a felhívás. Elsőkörben poénból jelentkeztem, futtában leadtam 10 db képet és egy bemutatkozó videót, aztán behívtak egy beszélgetésre, itt fordult komolyra a dolog – nyilatkozta.

Mint mondta, a negyedik évad eltér a korábbiaktól, hiszen ez egy pro széria. Ezért is vette eleinte egy kicsit komolytalanul, hiszen nem gondolta, hogy az ország legjobbjaival fel tudja venni a versenyt. Minden héten más témát kell feldolgozniuk a fotósoknak, majd ezt követően egymás munkáit kell értékelniük, anonim módon. Fordulónként hirdetnek egy heti győztest, aki védettséget nyer, a legrosszabbul teljesítő versenyző pedig kiesik.

