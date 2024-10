Pénteken Kurt Cobain emlékestre került sor Gyöngyösön a Vachott Sándor Városi Könyvtár zenei részlege, a Hangzóna szervezésében. Az apropót az adta, hogy éppen 30 éve jelent meg Nirvana együttes legendás akusztikus koncertalbuma, az Unplugged in New York, s emellett az amerikai grunge zenekar alapítója, Kurt Cobain énekes és gitáros is ez évben, 1994-ben hunyt el, mindössze 27 évesen.

A Nirvana dalai szóltak akusztikus hangzásban a gyöngyösi Hangzónában

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A Hangzónában az együttes életművének dalai Szabó Dénes, Tóth Martin és vendégeik, Pesti Csaba és Fodor Bálint feldolgozásában csendültek fel. Az utolsó album évfordulós dalain kívül a Nirvana egyéb korszakaiból is volt merítés, miközben az előadók anekdotáztak Kurt Cobain és társai rövid, de annál korszakalkotóbb karrierjének legérdekesebb mozzanatairól.