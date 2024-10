Az első őszi, október 4-ei premier az egri Gárdonyi Géza Színházban Hubay Miklós drámája, az Ők tudják mi a szerelem, Saárossy Kinga és Blaskó Balázs főszereplésével. Nem véletlen, hogy őszi, hiszen az emberi életkor őszében megvalósuló érzelem egyszerre burleszk és tragikus, s épp ezért ennek bemutatása is sokszínű. Sokszínű művészi ábrázolásra ad alkalmat a darab, s külön ajándék, hogy az igazgató főrendező ezúttal színészi munkára kényszerítette magát, és ez nagy ajándék. A rendezést pedig bölcsen átadta az egri teátrumban már nem ismeretlen, biztos kezű rendezőnek, Frigyesi Andrásnak. Bölcs és szívmelengető előadás jött létre, amelyben Saárossy Kinga az életkorának megfelelő, méltóságosan és érzékenyen alakított szerepben tündökölhetett.

Az Ők tudják, mi a szerelem című darabban az időskori szerelmet sokszínűen mutatják be

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Hubay drámájának hőse Estella, a családja körében megöregedett úrinő, harmonikus személyiség. Az ő életébe toppan be Hector Berlioz, a már életében halhatatlan zeneszerző, akivel fiatal korban találkoztak, s a férfi részéről olthatatlan érzelem lobbant a nő iránt, amit négy évtizeden át őrizgetett, s most imádottja elé tárt. A kiegyensúlyozott polgári környezetet Székely László klasszicista elemeket idéző díszlete közvetíti. A történet 1864 őszén játszódik, amikor a híres zeneszerző felejthetetlen koncertet ad Lyonban, Estella lakhelyén. A koncertre Estella családtagjai is elmennek (lánya, veje, unokája), csak éppen ő nem. Nem baj! Eljön hozzá imádója, Berlioz, s gyertyás koncertet ad, virágcsokrot küld, s bár elsőre elutasítják a szerelmét megvallani nem tudó férfiak makacsságával és szenvedélyével megjelenik Estella szobájában, és feltárja szíve titkát, negyven éve őrizgetett szerelmét. A nő kezdetben hűvösen és józanul fogadja, de ez a hév, ez a lobogás nem tudja nem megérinteni, és bölcs józansággal, de a férfi szenvedélyét nem elutasítva, mégis nyújt egy reménysugárt, a jövő találkozások ígéretét, s az emlékezés méltóságát.