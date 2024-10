Egy asztalon egyéb tégla- és kerámiatöredékek is ki voltak állítva, amelyeket Gál Andrea, a Hatvany Lajos Múzeum régésze mutatott be az érdeklődőknek. Számos darab az épületből származik, például a bélyeges téglák töredékei. Ezek között is megtalálhatók a Frigeridus nevével jelzett téglák darabjai, vagy egy hibás bélyegzésű: kétszer nyomták bele a nevet a nyers téglába, elcsúsztatva. Szintén érdekes az az épülettégla, amelyben nem ember, hanem állat hagyta ott névjegyét, valószínűleg egy kíváncsi róka volt a tettes, amelynek tappancsa kétszer is hozzáért az egyik nyers építőanyaghoz. Találtak a habarcsban is különlegességet, hogy milyen eszköz hagyott benne nyomatot, nem tudták még azonosítani.

Gál Andrea bemutatta, nem csak építőanyagot, hanem az itt folyt élet nyomait is meglelték. Például kerámiatöredékeket, egy zöld mázas korsó darabjait, valamint egy birka lábközépcsontot (asztragaloszt), amely a római katonák kedvelt kockajátéka volt.

Kelta és őskori tárgyi emlékek

A régész elmondta, a római kort megelőző leletanyag is előkerült az ásatás során. Valószínűleg egy kelta temető szórvány anyagára bukkantak ugyanis, így bukkantak egy kobaltkék üvegkarperec darabjára, valamint egy hólyagos amulettre, amelyet valószínűleg a nyakában hordott viselője. A terület legrégebbi tárgyi emléke egy hétezer éves neolit lapos tálka töredéke. Még a készítő ujjának nyomai is láthatók az edényen, hiszen akkor nem létezett még fazekaskorong.