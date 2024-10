Kedden először nyílt meg a szupernagyi tárlat a gyöngyöstarjáni Markovits Brigitta Közösségi Színtérben. Az Idősek világnapja alkalmából szervezett Az én szuper nagyim elnevezésű kiállítás az Országos Könyvtári Napok helyi programjainak is a része. Farkas Melinda művelődésszervező, ötletgazda elmondta portálunknak, hogy a Szupernagyi-pályázaton az volt a feladat, hogy az alkotók rajzolják, fessék meg, az ő nagymamájuk, nagypapájuk miben a legjobb, mi a legjobb tulajdonsága, a pályázó mit tanult tőlük, mit szoktak együtt csinálni, mi a legjobb közös program vele. Rövid történetet is lehetett írni a nagyszülőkről, sőt, a történet mellé csatolni lehetett a kedvenc közös fotót is, tette hozzá Farkas Melinda.

A szupernagyi kiállítás megnyitója Gyöngyöstarjánban

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Ma már annyi témáról szól egy gyermekrajz pályázat, miért ne mutathatnánk meg a nagyszülőket is ily módon? A közösségi oldalakon rengeteg poszt és komment szól a nagyik szeretetéről, ezért támadt az az ötletem, hogy mutassuk meg egy kiállításon, a gyerekek hogyan látják a nagyit, mit gondolnak róluk. Azt gondolom, ennél bensőségesebben nem lehet a világ elé tárni az érzéseiket. A beérkezett rajzok, festmények teljesen spontán készültek, nem feladatként. A tárlatra 14 alkotás érkezett, készítőik közül a legfiatalabb 4 éves, ő a dédszüleiről fotót is küldött. A többiek 3-4. osztályos általános iskolások. Bízom benne, hogy a jövő évi, második tárlatra már több szupernagyiról kapunk kiállítási anyagot, akár felnőttektől is – részletezte Farkas Melinda.

Szupernagyi a nagymamám és a nagypapám

Az egyik kisgyermek rövid története így szól a nagyszüleiről:

"Nekem van a legjobb nagymamám és nagypapám a világon! A nagyim sok mindent megmutat és megtanít nekem. Szoktunk sütni, főzni, és rengeteget játszunk. Papával sokat vicceskedünk. Nála mindig van cukorka. Segíteni szoktam nekik. Jó móka velük az élet. Szeretem a nagyszüleimet!"