A szlovákiai Besztercebányán jelentős "eszterházys jelenléttel", 11 mozgóképkultúra és médiaismeret szakos hallgatónk részvételével zajlott egy héten át, 2024. október 16-20 között az Azyl Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A fesztivál különlegessége, hogy a Best Shorts szekcióban "egy csokorban" voltak láthatók az elmúlt év A-kategóriás fesztiváljainak (Cannes, Berlinale, Velence, Sundance) díjnyertes rövidfilmjei, valamint olyan különlegesnek számító ritkaságok, mint kultikussá vált rendezők korai vizsgafilmjei - írja Facebook oldalán a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet Eger.

A díjazott hallgatók

Forrás: Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet Eger/Facebook

A szakmai program egyik kulcsfontosságú eseménye volt az Erasmus BIP támogatásával megvalósult Azyl Friendship Műhely, amely valóban "blended" és valóban intenzív volt. Ennek keretében az öt országból érkező mozgóképes hallgatók, a vendéglátó szlovákok mellett cseh, lengyel, ukrán és magyar hallgatók 24 óra leforgása alatt, nemzetközi stábokban készítették el rövidfilmjeiket - olvasható a bejegyzésükben.

Az Erasmus BIP program versenyében a legjobb rövidfilm díját a Szörnyeteg (Monster) című film kapta, amelynek stábjában Czinege Dorottya és Komlósi Hajnalka szerepeltek. Special Mention díjat kapott a Kör (Circle) című film, amely Dudás Hédi és Gémesi Barnabás közreműködésével készült. Gémesi Barnabás egy külön Special Mention díjat is kapott ugyanebben a filmben nyújtott színészi alakításáért. A képeken a díjkiosztó pillanata, és a két díjazott filmből való képkockák láthatók. A további képek a színes program, a műhelymunka, gasztro események, vetítések és partyk hangulatait idézik fel. A díjazott hallgatóinkon kívül Ágoston Juli, Csonka Benedek, Mesaros Máté, Novák Milán, Szigeti Kristóf, Tóth Zétény és Zubek Ádám is értékes filmeket alkottak az egyenletesen jó színvonalú, erős nemzetközi mezőnyben. Valamennyi hallgatónknak gratulálunk, és külön is köszönjük a Nemzetközi Stratégiai és Kapcsolatfejlesztő Osztály munkatársainak támogató segítségét! - írják.