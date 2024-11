A Magyarságkutató Intézet és az Abasári Népfőiskola Alapítvány, valamint a Magyar Művészeti Akadémia októberi, budapesti konferenciáján Szuromi Rita egri történész az Abák korának társadalmi helyzetéről adott áttekintést, a kutatások irányáról, problémáiról beszélt. Ismertette, az első Aba Sámuel szobrot 1984-ben Abasáron egy helyi lokálpatrióta, Szabó Miklós állította a saját pénzét. Ez a szobor egy szinte Szent István királyi jósággal, gondoskodással felruházott szobor. A másik alkotás Encs főterén áll, 2000 óta, ez a szobor már egy kicsit elgondolkodó, komor, problémákkal szembenéző középkorú férfit ábrázol. A harmadik szobrot Heves vármegye önkormányzata rendelte meg a millennium évében, és az Ópusztaszeri Emlékparkban helyezték el Heves vármegye jelképeként. Kő Pál szobrászművész egy keleties vonású, kemény tekintetű, varkocsba font hajú magyar királyként ábrázolta Aba Sámuelt.

Dr. Szuromi Rita történész a konferenciám ismertette, az első Aba Sámuel szobornak eredetét is

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

Szuromi Rita szerint az alkotásokon látható, hogyan változott 1984-2000. között az emlékezetpolitika, milyen képzettársításokat fűzünk harmadik királyunkhoz. Azon kívül jól rámutat arra, hogy Aba Sámuel kultusza, emlékezete ma is azon a két területen él legélénkebben, amelyet annak idején Anonymus Gestájában is megemlített, mint az Abák nemzetségének első letelepedési helye, azaz a Takta vidéke és a Mátra erdőségeit.

Mátraalja és a Hernád-völgye

A történész megmagyarázta, a Takta-vidék némi pontosításra szorul. Ma a Takta-vidéken a Taktaközt értjük, ami a honfoglalás időszakában a Tisza kanyarulatához tartozó ártér volt. A Tisza 150 év alatt képez egy-egy kanyarulatot, ezért ezer év alatt a folyó hatszor is változtatott. A mai Taktaköz nem azonos az ezer évvel ezelőttivel, mert az akkor a nagyállattartó népek számára nehéz közlekedési terepet biztosító vidék volt. A Takta vidéke sokkal inkább helyezhető Encs és Szikszó közé, a későbbi Abaúj vármegye területére.

A korabeli megtelepedési viszonyokra a paleoklimatológia adhatna majd hosszú távon választ Szuromi Rita szerint, de okleveles forrásokban is találni utalásokat a kor klímájára. Sokszor tapasztaltak szárazságot, éhínséget, rendkívüli hidegeket, az Aba Sáumel vereségével véget ért ménfői csatában is egy porvihar segítette (az átállókon kívül) Orseolo Pétert és a németeket. A Mátra déli lába viszont erdőkben, patakokban gazdag volt, ami kedvezett az állattartásnak. A történész emlékeztetett arra, hogy Abaúj vidékén és a Mátra déli részén nagyon sok az azonos nevű település. Ez utalhat a szállásváltásra is, de nem ez az egyetlen ok, egy település nevében megjelenhet a korabeli birtokos neve, annak személyi tulajdonsága, megjelenhetnek földrajzi környezetre utalható tulajdonságok, de adott esetben foglalkozásnevek is. Szikszó esetén szikes, kiszáradt területre kell gondolnunk, Halmaj esetében pedig egy halmos, dombos területre. Ugyanakkor ezeknek az Árpád-kori településeknek régészeti adatai és névetimológiai kutatás alapján szálláspárokról lehet szó az abaúji és a hevesi területek között.