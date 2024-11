Advent első hétvégéjén az Art Weekend Budapesthez csatlakozó galériák, műtermek, kortárs művészeti terek megnyitják kapuikat, és várják a művészet iránt nyitott közönséget - akár egyénileg, akár a szervezett galériatúrák résztvevőjeként, tudtuk meg a program kommunikációs asszisztensétől. Péntektől vasárnapig naponta több művészeti séta indul, és az egyenként 1,5-2 órás túra alatt 2-4 egymáshoz közel elhelyezkedő helyszín látogatására nyílik lehetőség, de számos izgalmas kísérőprogram is lesz. Idén 31 helyszínen 36 program várja az érdeklődőket.

Egri helyszínek is részt vesznek az Art Weekend Budapesten

Forrás: Art Weekend Budapest/Facebook

- Az idei év több szempontból is különleges, hiszen egyrészt először csatlakozik vidéki helyszín a programsorozatunkhoz. Az egri Perce Galéria és Dukai István műterme izgalmas és inspiráló tér lehet mindazoknak, akik különleges programot szeretnének advent első hétvégéjére. Ráadásul tagja lettünk a nemzetközi „The Spider” online közösségnek, amely a nagy európai művészeti heteket és galériahétvégéket fogja össze. Ennek is köszönhető, hogy 2024-es AWB programját a Vienna Art Week (VAW) szervező csapata is megtiszteli részvételével - mondta el Őry Eszter, az eseményt szervező ArtNESZ Képzőművészeti Ügynökség szakmai vezetője.

A programok ingyenesek, de a korlátozott létszám miatt érdemes előre regisztrálni.

Egri programok az Art Weekend Budapesten

2024. november 29. péntek:

12:00 és 14:00 órakor: Tárlatvezetés a Mattis Teutsch Jánostól dr. Máriásig c. kiállításon - Perce Galéria Eger (3300 Eger, Szent János u 13.)

2024. november 30. szombat:

12:00 órakor: Művészeti séta a két helyszínen

Tárlatvezetés a Mattis Teutsch Jánostól dr. Máriásig c. kiállításon - Perce Galéria (3300 Eger, Szent János u 13.)

Heart & Cherry – Dukai István műterem-látogatás (3300 Eger, Harangöntő u. 5.)

Az AWB esemény tervezett programjáról folyamatosan frissülő információért látogasson el az esemény weboldalára és Facebook-oldalára.

Galériák/műtermek/kiállítóterek, akik csatlakoztak: