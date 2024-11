Berze 390 jubileumi gálaműsorral és jótékonysági bállal vette kezdetét szombaton a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium egész tanéven átívelő születésnapi ünnepségsorozata. Az 1634-ben alapított patinás középiskola jelenlegi és egykori diákjai, tanárai a gyöngyösi Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnokot megtöltve ünnepelték az évfordulót. Dr. Czinder Péter igazgató nyitóbeszédét azzal kezdte: arról, hogy egy évforduló mikor és mitől kerek, alighanem mindenkinek más a véleménye.

Berze 390 születésnapi gálaműsor Gyöngyösön

– Születésnapok jönnek, születésnapok mennek – köztük a a nullára végződők is jócskán – anélkül, hogy megállnánk egy pillanatra, és rácsodálkoznánk arra a hihetetlen, de valós tényre, hogy 1634 óta itt vagyunk. Folyamatosan. Miért hát, hogy miután észrevétlenül elsuhantunk a 370-es, 380-as mérföldkövek mellett, most hirtelen szükségét érezzük, hogy gyertyát gyújtsunk születésnapi tortánkon? Két, egyenként is nyomós okunk van erre. Egyfelől, világunkban, amikor nap mint nap viharos változások törölnek el a föld színéről korábban örökérvényűnek tűnt értékeket és intézményeket, látnunk kell és másokkal is láttatnunk kell, hogy voltunk, vagyunk és a jövőben is lenni akarunk. Igenis tele akarjuk írni a 2010-ben alapított és akkor még 376 üres – de azóta már 14 teleírt oldalt tartalmazó –, 12 kilogrammos Nagykönyvünket, amelybe a mindenkori végzősök írják be a nevüket. Tudja meg mindenki, hogy erősek vagyunk és tettre készek, hogy hittel nézünk a jövőbe, amelyből igényt tartunk a minket megillető szeletre. Nem önérdektől hajtva, nem öncélúan igényeljük ezt, hanem hogy betölthessük küldetésünket – emelte ki az igazgató.

A Berze 390. születésnapja a közelgő 400 éves jubileum főpróbája

– Az ünneplésre van azonban egy másik okunk is. A 390-et 2034-ben egy még fényesebb szám, a 400 követi, amely évfordulót, őszintén remélem, iskolaközösségünk valamennyi tagja egészségben és örömmel éli majd meg. Ezt a kort előttünk a jelenlegi országhatárok között talán, ha három iskola élte eddig meg. Nem kérdés, hogy a 400-as jubileum országos jelentőségű lesz, amire fel kell készülnünk. Márpedig hogyan lehetne jobban megtanulni egy jubileumi tanév megszervezésének módját, mint hogy megszervezzük annak előfutárát. Jelen jubileumi tanévünk tehát a tíz év múlva bekövetkező nagy esemény egyfajta főpróbájának is tekinthető. A kor nem érdem, szokták mondani. Talán az emberek körében tényleg nem. Intézményünk azonban a történelem során oly sokszor elsorvadhatott, jelentéktelenné válhatott, sőt megszűnhetett volna, ha nem azok az értékek erősítik össze, amelyek 2024-ben is a gerincét alkotják. Rég elporladt elődeink nevében is mondom, hogy igenis megérdemeljük, hogy megéltük ezt a kort, és bízvást nézhetünk emelt fővel, derűlátóan a folytatás elébe. Nem aggtunk el, nem vagyunk fáradtak és avíttak, közösségünk erős és szilárd, eredményeink lenyűgözőek, szeretünk iskolába járni. 390 évesen is fiatalok vagyunk – fogalmazott dr. Czinder Péter.