Berényi Tamás, az Eger Advent szervezésével megbízott önkormányzati cég ügyvezetője hozzátette, a látványelemek megmaradnak, tehát érkezik a gömb, angyalszárny és a körhinta is.

– Több mint egy kilométer fényfüzér világítja majd be a teret. A tavaly megvásárolt betlehem ezúttal a fa alá kerül majd, illetve a jótékonysági bögreakciót is folytatjuk, a megvásárolt bögrék után befolyó bevételt felajánljuk. S végül, de nem utolsó sorban, a tisztáságra kiemelten figyelünk, többször mossuk majd a teret, a szemétszállítás is sűrűbben zajlik majd – emelte ki.