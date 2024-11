Legkésőbb 1100 körül indult meg a katedrális építkezése. A keleti oldalon a szentélytől nyugat felé haladva körülbelül egy évszázad alatt építették föl a román kori székesegyházat, amelynek formája a lombard típusú, XI. század végi, XII. századi bazilikáké.

A székesegyházzal egy időben egy püspöki palotaként értelmezhető kőépület készült a kápolna északi oldalára, valamint egy torony is, a templom északi oldalán pedig valószínűleg egy káptalani ház létesült, utóbbiból kanonoki sírok is előkerültek. A XII. század közepe után felépült a keleti szárny, egy kerengő, annak közepén pedig a Szent István királynak szentelt kápolna. A székesegyház főhajóját, a pillérsorát a XIII. század első éveiben építették, s fallal kerítettek egy nagy udvart is. A templomban temették el aztán Imre királyt.

A tatárjárás hozta az első pusztulást

A XIII. század első felében tovább bővült az épületegyüttes, külső várat húztak föl, elbontották a palotát és nagyobbat építettek, valószínűleg a mostani igazgatósági épület helyén. A tatárjárás idején elpusztult a katedrálist és a káptalani épületegyüttes. Lampert püspöknek köszönhetően a XIII. század közepén, a román alapokon elkezdődött (de csak a XIV. század első felében ért véget) az új gótikus katedrális építése, vele párhuzamosan egy új püspöki palota, és annak a végében egy nagyméretű lakótorony építése zajlott. A XIV. század második harmadában Dörögdi Miklós püspök bővítette a székesegyházat nyugati tornyokkal és előcsarnokkal, a bejáratnál temették el. Új szentély építésébe is fogott, de azt utódai fejezték be. Dörögdi a katedrális előtt palotakomplexumot alakított ki, átépítette az északnyugati püspöki palotát is. Buzás Gergely szerint a vár északi nagy falrendszere, ami a késő-középkori és a törökkori egri vár magját alkotta, Miklós püspök építkezései során jött létre. Az egri székesegyház a gótikára jellemző módon szentélykörüljárós lett, s az ország legnagyobb templomává vált, megelőzve a székesfehérvári bazilikát.