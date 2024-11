A hetedik konferenciával folytatódik november 19-én és 20-án a Dobó István Vármúzeum Örökségünk védelme és jövője elnevezésű, 2014. óta folytatódó sorozata. Dr. Ringert Csaba a Dobó István Vármúzeum igazgatója elmondta, a konferencia témája ezúttal az egri vár története, a vár új állandó kiállítása, ennek megvalósítási koncepcióját alátámasztandó a korábban és jelenleg zajló régészeti, történeti, hadtörténeti és művészettörténeti kutatások összegzése, nyilvánossá tétele. A korábbi alkalmak, kutatások is érdekesek voltak, az előadások kötetekben is megjelentek. Fölidézte a fontos mozzanatok között a múzeum 1958-as várba költözését, az azóta végzett munkát, azt, hogy az 1552-es ostrom azóta a nemzettudat részévé vált, a vár 2014. óta Nemzeti Emlékhely. A látogatóknak a vár múltját, építkezéseit, életét, jeles személyiségeit, a török kort és a vár pusztulását bemutató kiállítás nyújtja a legteljesebb ismereteket. A kiállítás létrehozásához kaptak állami támogatást, de a múzeum is hozzátett ötvenmillió forintot, valamint a dolgozók rengeteg munkáját.

Az egri várban tartott konferencián dr. Petercsák Tivadar is előadott

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A konferencia első előadását dr. Petercsák Tivadar tartotta, aki az egri várkultusz időszakait ismertette. Mint mondta, az 1552-es ostrom nyomán a magyar nemzet tudatában Eger neve egyet jelent a hazafisággal és a hősies helytállással. Nem ennyire ismert a vár szakrális középkori szerepe, amikor is Eger az ország legnagyobb és leggazdagabb egyházmegyéjének a központja volt, ennek emléke a püspöki palota, valamint Magyarország legmonumentálisabb gótikus katedrálisának alapfalai. A kultuszt erősítik az elmúlt századok történetíróinak, költőinek, íróinak, képzőművészeinek és zeneszerzőinek az alkotásai. Ő maga 2002-ben írt könyvet Az egri vár kultusza címmel.

Az egri vár ostromának históriája

Dr. Petercsák Tivadar szerint az első korszakot a 16-17. századi históriás énekei és várábrázolásai jelentik, a vár viadalát Tinódi Lantos Sebestyén örökítette meg két históriás énekben 1553-ban. Külföldön először 1566-ban Itáliában jelent meg egy krónikában az egri nők hősiessége, majd ennek nyomán irodalmi témává vált Európa-szerte. Az Egerben szolgált Balassi Bálintot is megihlették az egri várvédők. Az erődítményt pedig számos metszet örökítette meg a 16-17. században, részint az ostromot, részint a vár látképét ábrázolták.