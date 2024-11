Dr. Bagi Zoltán Péter Eger 1596. évi ostroma a Fuggerzeitungban címmel tartott előadást a Végvári Konferencián októberben. Az egri vár ostroma kapcsán először a sajtó történetét elevenítette föl, a nyomtatás európai föltalálása után kezdetben röplapokon terjedtek információk, az első igazinak tekinthető újság az 1566-ban Velencében megjelent Noticial Scripté, aminek az ára egy gazzetta volt. 1568-tól kezdik Philippe Eduard Fugger és Octavius Secundus Fugger, az úgynevezett Fuggerzeitungokat, amit most az első német nyelvű újságnak tekintenek. A tekintélyes vállalkozók, pénzemberek a királyi udvarokból, katonai táborokból, a saját faktoraiktól, rokonoktól, barátoktól, híríróktól, hivatásos híríróktól szerezték be az információkat, 1568 és 1605 közötti időszakot ölelnek fel a 27 kötetbe foglalt 16 ezer közlés, levél.

Az egri vár ostroma így jelent meg a nemzetközi sajtóban

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A hírek származási helye az uralkodó székhelye, Prága, a magyarországi ügyeket intéző Mátyás főherceg és a kormányszervek székhelye Bécs volt, Eger 1596-os ostroma esetében azonban döntően a haditáborokból, Miksa főherceg táboraiból, Christof von Teuffenbach a felső-magyarországi Feldobris táboraiból érkeztek hírek Egerből. Három esetben pedig közvetlenül Egerből küldték az információkat, emellett a várból kiküldött, kimenekült személy beszámolója alapján adtak hadijelentést.

Minden mozzanatról szóltak híradások

A történész elmondta, a hírek részint az oszmán had felvonulásáról szóltak, amely 1596-ban a szultán vezetésével elsősorban Komárom, illetve Bécs felé vette útját, Eger elfoglalása időközben (Hatvan keresztény ostroma után) lett cél.

Szóltak hírek a végvár megerősítéséről, valamint a keresztény had mozgásáról. Az egyik a Miksa főherceg vezette fősereg, ami Hatvan alól Vácra, majd Esztergom, Komárom felé vonult. Úgy tűnt ugyanis, Budán jelentős török had gyülekezik, a vonulás során pedig igyekezett begyűjteni az érkező erősítéseket, a vármegyei csapatokat, nemesi felkelőket és végvári katonákat. Várták még a cseh rendi erőket, amelyek a török 1594-es hadjárata idején megérkeztek, de ezúttal elmaradtak. A Fuggerekhez érkeztek hírek az ostromról és egyebekről is, például arról, hogy Hatvan ostroma alkalmával Adolf von Schwarzenberg megbetegszik, és Egerben gyógyíttatta magát. A másik eset Christof von Teuffenbachhal történt, az általa vezetett haditanács sátrára fehér galamb szállt, s amíg a tanács tartott, ott is ült, s ezt jó jelnek vélték, úgy gondolták, Egert sikerül időben felmenteni.